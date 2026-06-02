TRACTIAL : Webinaire du 16 juin : Comprendre le modèle Embedded Finance

À la suite de la signature d'un accord relatif au lancement d'une première intégration embedded finance blockchain-native auprès d'une plateforme SaaS B2B, TRACTIAL organise un webinaire pédagogique le mardi 16 juin 2026 à 18h, animé par Jim DORRA, Directeur Général.

Ce rendez-vous permettra d'expliquer ce que cette étape ouvre pour TRACTIAL : l'évolution de son infrastructure de paiement régulée vers un modèle dans lequel ses services financiers peuvent être intégrés directement dans les logiciels métiers des entreprises.

Le webinaire reviendra sur la logique de cette première intégration, sur le marché de l'embedded finance et sur les questions que cette nouvelle étape soulève pour la trajectoire du Groupe.

Les participants peuvent s'inscrire dès à présent afin de recevoir les informations d'accès au webinaire et transmettre leurs questions en amont.

[ S'INSCRIRE ET TRANSMETTRE UNE QUESTION ]

Les questions transmises lors de l'inscription permettront d'identifier les principaux points d'attention autour du modèle : intégration dans les logiciels métiers, rôle des IBAN TRACTIAL, place de la blockchain, wallets, stablecoins et étapes de validation.

Une sélection de questions pourra être traitée pendant la session, dans le respect du cadre applicable à la communication financière des sociétés cotées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : mardi 16 juin 2026

Horaire : 18h

Format : webinaire en ligne

Intervenant : Jim DORRA, Directeur Général de TRACTIAL

Inscription et questions : [ S'INSCRIRE ET TRANSMETTRE UNE QUESTION ]

TRACTIAL rappelle que ce webinaire constitue un support pédagogique d'information publique. Il ne constitue ni une communication de résultats commerciaux définitifs, ni une prévision financière chiffrée, ni une recommandation ou incitation à investir.





A PROPOS DE TRACTIAL

TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)