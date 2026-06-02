Au moins 929 personnes mortes "sans chez-soi" en 2025

Le nombre de personnes sans domicile fixe mortes dans la rue "continue d'augmenter année après année" ( AFP / JOEL SAGET )

Retrouvées sur la voie publique, dans une cage d'escalier ou une cabane de chantier... Au moins 929 personnes sans domicile fixe, à qui un hommage est rendu mardi à Paris, sont décédées en 2025 en France, selon un décompte provisoire du collectif les Morts de la Rue.

Ce nombre, recueilli à partir des remontées d'une cinquantaine d'associations proches des sans-abri en métropole et en outremer et membres du collectif, est déjà supérieur à celui de 2024, qui s'était établi à 912 décès.

"Il continue d'augmenter années après années" et pourrait très vite dépasser le cap symbolique des mille personnes mortes dans la rue, précise à l'AFP Adèle Lenormand, membre de l'association créée en 2003 et qui mène ce recensement depuis 2012.

"En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est passé de 51 décès en 2024 à 112 l'an dernier: c'est alarmant, la rue abîme énormément", affirme-t-elle.

Ce chiffre sera actualisé en octobre prochain, la liste ayant été arrêtée au 16 avril dernier. Car depuis, explique le collectif, d'autres noms de SDF décédés l'an dernier se sont déjà ajoutés.

Le bilan définitif sera accompagné d'une analyse des profils des personnes décédées et des causes de leur mort. Ces chiffres restent à interpréter avec précaution car une part des décès échappe au collectif, prévient l'association.

Ces personnes, âgées en moyenne de 50 ans - du plus jeune, un bébé de 11 jours retrouvé mort à Bron (Rhône), à la plus âgée, une femme de 88 ans hébergée chez un tiers - ont vécu dans des "lieux non faits pour l'habitation ou en hébergement d'urgence ou temporaires" durant les trois derniers mois avant leur décès.

Sur ces 929 décès, 83% étaient des hommes. Parmi ces morts figuraient 14 enfants de moins de 4 ans et 12 adolescents entre 15 et 18 ans.

A partir de midi, le nom, âge, date et lieu du décès de chacun de ces "sans chez-soi" sera lu lors d'une cérémonie dans le 5e arrondissement de la capitale, avant une prise de parole d'élus et de militants associatifs.

Il est difficile de connaître précisément le nombre de personnes sans domicile fixe en France: elles seraient environ 350.000 selon la Fondation pour le Logement.

La dernière évaluation officielle de l'Insee, qui remonte à 2012, estimait leur nombre à 143.000. L'Institut national de la statistique a depuis mené une nouvelle enquête pour le mettre à jour, dont les résultats seront dévoilés fin 2026.