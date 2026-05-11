TRACTIAL : Rapport Financier 2025 : +94,8 % de croissance opérationnelle et accélération vers l'infrastructure Fintech régulée

TRACTIAL, FinTech française cotée sur Euronext Growth Paris, agréée Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée PSAN auprès de l'AMF, annonce la mise à disposition de son Rapport Financier 2025.

L'exercice 2025 marque une année de transformation, de recentrage et de forte croissance opérationnelle. Le Groupe confirme son ambition : construire une infrastructure financière européenne régulée, à la jonction des paiements, du Fintech-as-a-Service, de la finance embarquée (embedded finance), des actifs numériques et des stablecoins.

UNE FORTE CROISSANCE PORTÉE PAR LES SERVICES DE PAIEMENT

En 2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 4,37 M€, en progression de 74 %. Au niveau de TRACTIAL S.A., le chiffre d'affaires des activités opérationnelles s'établit à 4,15 M€, contre 2,13 M€ en 2024, soit une progression de 94,8 %.

Cette dynamique confirme le changement d'échelle des activités FinTech régulées du Groupe, portées par les services de paiement, l'intégration de nouveaux partenaires et l'exploitation de son socle technologique propriétaire, Payment.net .

FINANCE EMBARQUÉE ET STABLECOINS : DES RELAIS DE CROISSANCE

L'offre Fintech-as-a-Service vise à permettre à des partenaires d'intégrer des services financiers régulés dans leurs propres plateformes : comptes de paiement, gestion de flux, conformité, API et, progressivement, services liés aux actifs numériques.

Les travaux autour de MiCA et d'IBEXIAL s'inscrivent dans cette trajectoire : préparer des passerelles régulées entre paiements en euros, finance embarquée (embedded finance), actifs numériques et usages stablecoins, sous réserve des autorisations applicables.

2026 : CAP SUR LE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL

Après la forte croissance enregistrée en 2025, TRACTIAL entre dans une phase de déploiement commercial de son infrastructure FinTech régulée.

Les priorités porteront sur la montée en charge des services de paiement, le développement de l'offre Fintech-as-a-Service et l'activation de cas d'usage de finance embarquée au sein de plateformes partenaires. Le recentrage engagé postérieurement à la clôture vise à concentrer les ressources du Groupe sur ces relais de croissance, avec une structure plus agile.



Daniel Dorra, Président Directeur Général de TRACTIAL, déclare :

« 2025 a marqué une étape importante pour TRACTIAL : forte croissance opérationnelle, clarification du modèle et recentrage sur nos métiers d'avenir. Notre priorité est désormais d'accélérer le déploiement commercial de notre infrastructure FinTech régulée, au service des paiements, du Fintech-as-a-Service et de la finance embarquée. »

Le Rapport Financier 2025 est disponible sur le site internet de TRACTIAL, rubrique Investisseurs / Information réglementée.



A PROPOS DE TRACTIAL

TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)