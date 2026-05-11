Cannes: J-1 avant le plus grand festival de cinéma au monde

Déploiement de l'affiche officielle du 79e Festival de Cannes, le 10 mai 2026 à Cannes ( AFP / Valery HACHE )

Les fans de cinéma ont déjà placé leur escabeau pour apercevoir les stars monter les marches du Palais: Cannes est désormais presque prête à accueillir le plus grand festival dédié au 7e Art au monde et sa course à la Palme d'or.

Les cinéastes Pedro Almodovar, James Gray, Asghar Farhadi ou Jeanne Herry font partie des 22 réalisateurs en compétition attendus, au côté des acteurs Javier Bardem, Scarlett Johansson, Léa Seydoux ou encore Cate Blanchett, qui viendront donner une touche de glamour à l'événement dont l'ouverture officielle a lieu mardi soir, quelques heures après l'installation du tapis rouge.

"Chaque année, c'est magique, c'est vrai. Chaque année, on a de grandes stars. D'abord, pour faire ce que nous faisons, il faut être cinéphile, parce qu'il faut aimer le cinéma. Et, après, on aime les acteurs et on se dit: +Tiens, pourquoi on ne va pas les voir en vrai pour leur parler et (les) photographier surtout ?+", raconte à l'AFP Jo Morpelli, un retraité français venu installer son escabeau à proximité du Palais des festivals.

Sur l'emblématique bâtiment de la Croisette, l'immense affiche officielle représentant Thelma et Louise, les héroïnes du road movie féministe de Ridley Scott, incarnées par Geena Davis et Susan Sarandon, a été déployée dès dimanche.

Le choix de ce visuel a été critiqué par le collectif féministe 50/50, qui milite pour plus d'inclusion dans le cinéma, considérant qu'il s'agit de "feminism washing" vu la faible proportion de réalisatrices sélectionnées (cinq en compétition pour 22 films).

Le jury, présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, doit arriver lundi dans la journée. La star américaine Demi Moore sera l'une des jurés les plus scrutées, pour son retour à Cannes après la sensation "The Substance", projeté en compétition en 2024 et qui l'a remise sur le devant de la scène.

- Course aux récompenses -

La productrice et cinéaste chinoise Chloé Zhao, étoile montante du 7e Art depuis "Nomadland", fait également partie du jury, qui remettra ses prix, dont la Palme d'or, le samedi 23 mai.

Près de 40.000 festivaliers accrédités et des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus tout au long de la quinzaine, alors que l'événement représente 20% du chiffre d'affaires annuel des hôteliers cannois et génère plus de 200 millions d'euros de retombées économiques, selon les estimations de la mairie.

L'actrice Eye Haïdara, le 20 septembre 2025 à San Sebastian ( AFP / ANDER GILLENEA )

La cérémonie d'ouverture, animée par l'actrice française Eye Haïdara, doit avoir lieu mardi soir.

Le réalisateur néo-zélandais de la trilogie du "Seigneur des Anneaux", Peter Jackson, en sera l'invité de marque, pour recevoir une Palme d'or d'honneur célébrant l'ensemble de sa carrière.

Le long-métrage du Français Pierre Salvadori "La Vénus électrique", une ode à l'illusion dans le Paris forain des années 1920, avec Pio Marmaï et Anaïs Demoustier, sera ensuite projeté en ouverture.

La course aux récompenses débutera mercredi et s'ouvrira avec le film "Quelques jours à Nagi" du Japonais Fukada Koji.

- Pas de blockbuster américain -

En revanche, après les projections événements d'épisodes des séries "Mission: Impossible" ou "Top Gun" ces dernières années, aucun blockbuster inédit n'est programmé pour cette 79e édition.

Ni "Disclosure Day" de Steven Spielberg, ni "The Odyssey" de Christopher Nolan, n'ont en effet souhaité faire étape sur la Croisette. Idem pour le nouveau volet de la saga Star Wars "The Mandalorian and Grogu", avec Pedro Pascal et Sigourney Weaver, qui sort pourtant pendant la quinzaine cannoise.

"En dehors du cinéma des studios, un cinéma indépendant, un cinéma ailleurs qu'à Los Angeles, continue d'exister", avait insisté Thierry Frémaux en avril, en dévoilant sa sélection.

Dans une interview au magazine américain Variety, le patron du festival avait aussi rappelé que "l'industrie traverse une énorme tempête. Avant, il y avait deux blockbusters par mois. Maintenant, il y en a moins".

"Ce que nous avons connu est devenu fragile", avait-il observé, blâmant le Covid et la fermeture des cinémas, ainsi que la concurrence du petit écran et des plateformes.