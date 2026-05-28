TRACTIAL : Lancement du premier pilote Embedded Finance intégrant les services de TRACTIAL (Finance embarquée)

Le Groupe TRACTIAL annonce la signature d'un accord relatif au lancement du premier pilote de son offre embedded finance, déployée auprès d'une plateforme SaaS B2B destinée aux entreprises, dont l'identité demeure confidentielle à ce stade.

Cette phase pilote s'appuie sur une implémentation technique réalisée via IBEXIAL et sur l'intégration des services de paiement de TRACTIAL directement dans un logiciel métier utilisé par des entreprises.

Ce pilote permet à TRACTIAL de tester son offre auprès d'un premier panel de clients entreprises utilisant la plateforme SaaS concernée, afin de mesurer l'activation, l'usage et les conditions d'un éventuel déploiement plus large.

UNE OFFRE EMBEDDED FINANCE INTÉGRÉE AUX LOGICIELS MÉTIERS

L'embedded finance consiste à intégrer des services financiers directement dans les outils numériques déjà utilisés par les entreprises afin de maximiser le taux de conversion des utilisateurs dont le parcours demeure inchangé.

Dans le cadre de ce pilote, l'objectif de TRACTIAL est de permettre l'intégration de ses services régulés dans des parcours métiers existants : facturation, encaissement, suivi des règlements, gestion administrative et rapprochement des flux.

Cette approche illustre le positionnement Fintech-as-a-Service de TRACTIAL : connecter ses services de paiement aux usages quotidiens des entreprises, au sein de plateformes SaaS, de logiciels métiers et d'environnements B2B.

UNE ARCHITECTURE BLOCKCHAIN-NATIVE POUR CONNECTER IBAN, WALLETS ET SERVICES CRYPTO-ACTIFS

L'architecture est conçue pour relier nativement les services de paiement de TRACTIAL (comptes de paiement associés à des IBAN TRACTIAL, réception de fonds et virements) à des fonctionnalités blockchain, notamment la connexion à des wallets self-custody et, selon les cas d'usage, à des services liés aux stablecoins, sans que l'utilisateur ait à manipuler directement des outils crypto complexes.

Cette approche s'appuie sur des technologies d'authentification modernes et éprouvées, telles que les passkeys, avec Face ID ou Touch ID lorsque ces fonctionnalités sont disponibles, afin de proposer une expérience utilisateur simple, sécurisée et sans friction.

Les premiers usages porteront principalement sur l'ouverture et l'utilisation de comptes de paiement associés à des IBAN TRACTIAL, ainsi que sur la collecte et la gestion des flux pour les entreprises concernées.

Elle permet ainsi de placer les utilisateurs à un clic de services liés aux wallets, aux crypto-actifs et aux stablecoins, activables simplement selon les cas d'usage et le rythme du déploiement.

TESTER L'USAGE RÉEL AVANT UNE MONTÉE EN CHARGE PROGRESSIVE

Dans les projets d'intégration B2B de taille significative, le déploiement s'effectue généralement par étapes : mise en production technique, ouverture à un premier panel d'utilisateurs, observation des usages puis élargissement progressif.

Ce pilote permettra à TRACTIAL de tester son offre auprès d'un premier panel de clients entreprises utilisant la plateforme SaaS concernée, afin d'observer l'activation des comptes, l'utilisation des services de paiement, la fluidité du parcours utilisateur et les premiers flux opérationnels.

TRACTIAL pourra communiquer ultérieurement sur les premiers enseignements de cette phase pilote, lorsque les données d'usage seront suffisamment consolidées.

UN MARCHÉ PORTÉ PAR LA FINANCE EMBARQUÉE ET LES STABLECOINS

Le lancement de ce pilote intervient dans un contexte de transformation rapide des infrastructures financières. Les plateformes SaaS, logiciels métiers, marketplaces et fintechs cherchent de plus en plus à intégrer des services financiers directement dans leurs parcours : comptes, paiements, encaissements, conformité, reporting ou passerelles vers les actifs numériques.

Cette évolution correspond à l'essor de l'embedded finance : le service financier n'est plus proposé séparément, mais devient une brique intégrée dans l'outil métier déjà utilisé par l'entreprise.

Selon McKinsey *, les revenus de la finance embarquée en Europe représentaient déjà 20 à 30 milliards d'euros en 2023 et pourraient dépasser 100 milliards d'euros à la fin de la décennie. À l'échelle mondiale, MarketsandMarkets * estime que le marché de l'embedded finance pourrait passer de 115,8 milliards de dollars en 2024 à 251,5 milliards de dollars en 2029, soit une croissance de +117 % sur cinq ans.

En parallèle, les stablecoins deviennent une nouvelle brique d'infrastructure financière. La Reserve Bank of Australia * estimait qu'à fin juin 2025, les stablecoins représentaient environ 250 milliards de dollars de capitalisation mondiale, en hausse de plus de 50 % sur douze mois. La Banque centrale européenne * indiquait pour sa part que la capitalisation cumulée des stablecoins dépassait 280 milliards de dollars en 2025, tout en soulignant que les stablecoins libellés en euros restaient encore marginaux.

Pour les plateformes B2B, l'enjeu est désormais d'intégrer ces briques financières dans les usages quotidiens des entreprises : facturation, encaissement, suivi des règlements, rapprochement des flux et automatisation administrative.

C'est sur cette convergence que se positionne TRACTIAL : une infrastructure régulée et blockchain-native, conçue pour connecter services de paiement, comptes, intégration logicielle et nouveaux usages liés aux wallets, aux crypto-actifs et aux stablecoins.

* source :

McKinsey, Embedded finance: How banks and customer platforms are converging , 2024,

MarketsandMarkets, Embedded Finance Market Global Forecast to 2029 , 2024

Reserve Bank of Australia, Recent Trends in Stablecoins and Considerations for Financial Stability , octobre 2025

Banque centrale européenne, Stablecoins on the rise: still small in the euro area, but spillover risks loom , novembre 2025





A PROPOS DE TRACTIAL





TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)