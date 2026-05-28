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"Dissuasion nucléaire avancée" : la Norvège rejoint le parapluie nucléaire français, annonce Emmanuel Macron
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/05/2026 à 08:24

Au-delà de cette annonce, la France et la Norvège ont conclu un accord de défense avec une clause de défense mutuelle en cas d'agression.

Jonas Gahr Store et Emmanuel Macron à Paris, le 27 mai 2026. ( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

Jonas Gahr Store et Emmanuel Macron à Paris, le 27 mai 2026. ( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

Le Norvège -pays membre de l'Otan, mais pas de l'Union européenne- va rejoindre la "dissuasion nucléaire avancée" proposée par la France à ses alliés européens, a annoncé mercredi 27 mai Emmanuel Macron en recevant le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre à Paris. Le pays scandinave rejoint ainsi huit autres pays, avant peut-être d'autres, comme les pays baltes ou la Finlande.

"Vous avez donné votre accord pour que la Norvège rejoigne ce que nous avons appelé la dissuasion nucléaire avancée", "c'est une étape très importante de notre partenariat et ce sera le moteur d'une coopération très ambitieuse ", a dit le président français devant la presse à l'Élysée.

"La Norvège, partenaire géographique et stratégique clé avec laquelle nous avions déjà des coopérations importantes pour assurer la protection du territoire allié face aux menaces extérieures, représentera une forte valeur ajoutée pour cette dissuasion avancée", a-t-il ajouté.

À ses côtés, le dirigeant norvégien a rappelé que "la France ouvre maintenant un dialogue avec ses proches alliés sur la manière dont ses armes nucléaires peuvent également contribuer à la sécurité et à la dissuasion européennes contre les menaces militaires". Il a confirmé qu'Oslo souhaitait y être associé avec "des partenaires comme la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et des partenaires nordiques".

Aucun partage de la décision ultime

Emmanuel Macron a actualisé dans un discours majeur prononcé début mars sur la base stratégique de l'Ile-Longue, près de Brest, la doctrine de dissuasion nucléaire française. Alors que la France est le seul pays européen doté de l'arme atomique avec le Royaume-Uni, il a défini une "dissuasion avancée", associant d'autres Etats européens volontaires , mais "sans aucun partage de la décision ultime".

Huit pays avaient été d'emblée associés à cette nouvelle doctrine: le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark .

La Norvège, membre de l'Otan mais pas de l'Union européenne, s'était dans un premier temps dite prête à en discuter avec Paris.

"Au programme, une coopération stratégique renforcée, la mise en place d'un groupe de pilotage nucléaire, la participation à des exercices nucléaires français ou encore du partage de renseignement. Il ne s'agit pas d'un 'parapluie nucléaire' mais bien d'une coordination ", a commenté sur X la spécialiste de l'Ifri Héloïse Fayet. Elle a relevé que la Finlande et les pays baltes avaient "également montré un intérêt" tout en restant "prudents", et que "la Roumanie pourrait aussi être candidate".

Au-delà de cette annonce, la France et la Norvège ont conclu mercredi un accord de défense avec une clause de défense mutuelle en cas d'agression.

Emmanuel Macron

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