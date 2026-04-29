TRACTIAL : Date de publication des comptes 2025

TRACTIAL informe ses actionnaires et partenaires que la publication des résultats annuels et consolidés de l'exercice 2025, initialement prévue pour fin avril, interviendra exceptionnellement au plus tard le 11 mai 2026.

L'exercice 2025 a été marqué par plusieurs opérations juridiques et financières, notamment liées à l'évolution du périmètre du Groupe et à la simplification de son organisation, intervenues au cours de l'exercice et postérieurement à sa clôture.

Ces opérations s'inscrivent notamment dans la démarche de structuration et de clarification du modèle opérationnel du Groupe.

Dans ce contexte, la Société a souhaité consacrer un temps complémentaire à la finalisation et à la présentation de son information financière, afin de garantir un niveau d'exhaustivité et de lisibilité conforme à ses standards.

La Société précise que ce décalage de calendrier n'affecte pas la bonne tenue de ses opérations.

TRACTIAL remercie ses actionnaires et partenaires pour leur confiance et leur compréhension.



A PROPOS DE TRACTIAL

TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)