TRACTIAL : Compte rendu et Replay du webinaire stratégique disponibles

Trajectoire fintech, projet de BSA gratuits et prochaines étapes

TRACTIAL a tenu, le lundi 18 mai 2026, son webinaire stratégique consacré à la trajectoire du Groupe, à son positionnement d'infrastructure fintech régulée et aux principales questions actuellement suivies par le marché.

Animé par Jim DORRA, ce rendez-vous avait pour objectif d'apporter davantage de lisibilité sur le modèle de TRACTIAL, à la croisée des paiements, du Fintech-as-a-Service, de l'embedded finance, des actifs numériques régulés et du cadre européen MiCA.

DES RÉPONSES APPORTÉES SUR LES SUJETS STRUCTURANTS

En amont du webinaire, TRACTIAL avait invité les actionnaires et participants inscrits à transmettre leurs questions. Les contributions reçues ont permis d'identifier les principaux sujets d'attention du marché et d'orienter la présentation vers les thèmes les plus structurants pour la compréhension de la trajectoire du Groupe.

Au cours de cette session, la Direction est revenue sur les fondements du recentrage stratégique engagé par TRACTIAL et a apporté plusieurs éléments de clarification sur l'évolution de son infrastructure fintech : intégration de services financiers dans les parcours partenaires, comptes de paiement, IBAN, automatisation des flux, briques de conformité et place potentielle des stablecoins dans un cadre réglementaire européen.

La Direction a également apporté des explications sur le projet d'attribution gratuite de BSA à l'ensemble des actionnaires, soumis au vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en rappelant la logique d'alignement actionnarial et le cadre dans lequel cette opération pourrait être mise en œuvre en cas d'approbation.

Les questions relatives à MiCA, aux crypto-actifs et aux réserves en Bitcoin ont également été traitées, avec une distinction claire entre le positionnement opérationnel du Groupe, orienté infrastructure, usages et services régulés, et l'approche de long terme liée à l'allocation patrimoniale en Bitcoin, conduite de manière disciplinée.

RÉSUMÉ COMPLET ET REPLAY

Cette session s'inscrit dans la volonté de TRACTIAL d'installer un format d'échange plus participatif avec le marché, fondé sur l'écoute des actionnaires, la pédagogie et l'amélioration continue de sa communication financière. Afin de prolonger cette démarche et de faciliter la consultation du contenu, TRACTIAL met à disposition un résumé détaillé du webinaire ainsi que son replay.

Les actionnaires, investisseurs et parties intéressées souhaitant recevoir ces éléments peuvent en faire la demande auprès de la société depuis le lien suivant afin de le recevoir par email :

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A PROPOS DE TRACTIAL





TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)