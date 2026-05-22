Renault émet des obligations samouraï double tranche pour 159 milliards de yens

Illustration du logo Renault

Renault ‌a annoncé vendredi avoir émis ​avec succès des obligations samouraï double tranche pour un montant ​nominal de 159 milliards de yens ​159 billion (860,77 millions ⁠d'euros), le constructeur automobile disant ‌vouloir utiliser le produit pour ses besoins généraux et ​notamment ‌pour anticiper le refinancement de ⁠certaines de ses échéances futures.

Le communiqué du groupe précise que ⁠l'opération ‌est structurée en deux tranches. ⁠La première, d’un montant ‌de 100 milliards de ⁠yens, venant à échéance en ⁠2030 ‌et offrant un coupon de 3,02%, ​est ‌dédiée aux investisseurs individuels, tandis qu'une seconde tranche, ​d’un montant de 59 milliards de yens, venant ⁠à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, est dédiée aux investisseurs institutionnels.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)