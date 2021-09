Trackers : 15 fonds indiciels cotés pour votre portefeuille

Depuis le 1er janvier, les grands indices boursiers affichent de beaux parcours, ce qui conforte l'essor des supports qui répliquent leur évolution. (© Shutterstock)

Les fonds indiciels cotés ont le vent en poupe grâce à leur souplesse d'utilisation et des frais modérés. Mais ces atouts n'exonèrent pas l'épargnant des risques propres à la Bourse. Découvrez notre sélection de 15 trackers.

Le regain d'intérêt pour la Bourse depuis le début de la crise sanitaire a orienté de nombreux épargnants vers les fonds indiciels cotés ou ETF (Exchanged Traded Funds).

Appelés trackers dans le langage courant, ils répliquent la performance des grands indices et s'échangent en Bourse quasiment en continu, presque comme une action.

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), près de 111.000 particuliers auraient effectué au moins une opération via ce type de support au premier trimestre 2021. Ce chiffre traduit une indéniable accélération, puisque l'AMF en avait recensé 300.000 dans le même cas, mais sur une période beaucoup plus longue, entre 2018 et 2020.

Au 1er septembre, le CAC 40 gagnait 21% depuis le 1er janvier. Mais comment saisir tout ou partie de cette performance alors que l'indice CAC 40 n'est pas coté en Bourse ? En investissant dans un ETF, qui, lui, est coté sur le marché. Ainsi, avec un tracker CAC 40, vous pouviez cette année gagner plus de 21% en huit mois.

Un tracker permet aussi de profiter de l'évolution d'un indice sans avoir à miser sur toutes les valeurs individuelles qui le composent. Sur la même période de huit mois, Saint-Gobain a en effet gagné 64%, Société Générale 58%, mais Bouygues et TotalEnergies ont progressé respectivement de 7% et 6,5%. Et pour négocier les 40 valeurs