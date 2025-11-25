TPICAP Midcap reste à la vente sur Valeo malgré une trajectoire jugée 'réaliste'
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 12:21
'Les nouvelles ambitions du groupe nous semblent réalistes et alignées avec nos estimations', explique la société de Bourse dans une note de recherche.
'Nous estimons toutefois que le marché ne s'est pas encore suffisamment ajusté', souligne la banque d'affaires dans son étude.
Valeurs associées
|10,6350 EUR
|Euronext Paris
|-0,33%
Signaler le commentaireFermer