TPG engage Maybank et UBS pour étudier l'introduction en bourse de Asia OneHealthcare, selon certaines sources

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TPG a engagé Maybank MBBM.KL et UBS UBSG.S pour explorer les options pour Asia OneHealthcare, ont déclaré jeudi deux sources ayant connaissance de l'affaire, y compris une cotation nationale qui pourrait valoriser l'opérateur hospitalier basé en Malaisie à environ 30 milliards de ringgit (7,5 milliards de dollars).

* Bloomberg a rapporté plus tôt que TPG TPG.O avait choisi des conseillers pour la vente ou la cotation d'Asia OneHealthcare.

* Asia OneHealthcare a déclaré qu'elle ne commentait pas les spéculations du marché ou les rapports non vérifiés. TPG a refusé de commenter, tandis que Maybank et UBS ont déclaré ne pas avoir de commentaires à faire.

* Asia OneHealthcare, anciennement connu sous le nom de Columbia Asia Healthcare, possède 31 hôpitaux en Malaisie, en Indonésie et au Vietnam, comme le montre son site web.

* TPG a fait son entrée dans le secteur en 2019 en s'associant au groupe malaisien Hong Leong pour racheter les activités de Columbia Asia Hospitals en Asie du Sud-Est pour un montant d'environ 1,2 milliard de dollars.

(1 $ = 3,9850 ringgit)