TPG acquiert une participation majoritaire dans Sabre Industries, une entreprise d'infrastructures électriques évaluée à 3,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évaluation dans le titre, détails dans les paragraphes 3 à 5) par Isla Binnie

La société de marchés privés TPG TPG.O a accepté d'acheter une participation majoritaire dans Sabre Industries à Blackstone BX.N , ont annoncé les deux sociétés vendredi, dans le cadre d'une transaction qui, selon deux personnes familières avec le dossier, évalue la société d'infrastructure électrique à environ 3,5 milliards de dollars.

Blackstone conservera une participation minoritaire importante dans Sabre, basée au Texas, qui fabrique des composants pour les infrastructures électriques et de communication. Elle emploie environ 2 800 personnes et son activité la plus importante se situe dans le secteur des services publics, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

Blackstone a acheté Sabre en 2021, et le prix d'achat de TPG représente une multiplication par quatre de son investissement initial, a déclaré une personne au fait du dossier. La construction de centres de données pour l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage a attiré de grandes quantités de capitaux privés ces dernières années et devrait nécessiter beaucoup plus . Le président et directeur de l'exploitation de Blackstone, Jon Gray, a déclaré cette semaine qu'investir dans les "pioches et les pelles" est le moyen le plus sûr de tirer parti de la mégatendance de l'IA, en faisant référence aux centres de données et aux systèmes sur lesquels ils reposent.