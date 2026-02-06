 Aller au contenu principal
TPG acquiert une participation majoritaire dans l'entreprise d'infrastructures énergétiques Sabre Industries
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de marchés privés TPG TPG.O a accepté de racheter à Blackstone BX.N une participation majoritaire dans Sabre Industries, ont annoncé les deux sociétés vendredi, dans le cadre d'une transaction qui, selon des personnes au fait du dossier, valorise la société d'infrastructure électrique à environ 3,5 milliards de dollars.

Blackstone conservera une participation minoritaire importante dans Sabre, basée au Texas, qui fabrique des composants pour les infrastructures électriques et de communication. Elle emploie environ 2 800 personnes et son activité la plus importante se situe dans le secteur des services publics, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

Valeurs associées

BLACKSTONE
128,310 USD NYSE +1,17%
TPG RG-A
54,1300 USD NASDAQ +1,10%
