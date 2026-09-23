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TP-OTC étend son contrat avec Subsea7
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 17:36
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Le groupe dédié aux services et infrastructures sous-marines pour l'industrie de l'énergie va renforcer sa participation au projet gazier de Sakarya, au large de la Turquie.

Turkish Petroleum Offshore Technology Center AS (TP-OTC) a attribué à son partenaire Subsea7 une extension du contrat les liant pour la phase 3 de ce gisement majeur en mer Noire.

Cette attribution entre dans la catégorie des contrats "importants" selon la grille de l'entreprise, qui regroupe les opérations valorisées entre 50 et 150 millions de dollars.

Les opérations confiées à Subsea 7 portent sur le remorquage, l'installation des lignes d'ancrage et les travaux de raccordement en vue de la mise en service de l'unité flottante de production, prévue pour 2028.

Les travaux débutent immédiatement. L'ingénierie et la gestion du projet seront entièrement assurées depuis le bureau de Subsea7 basé à Istanbul, consolidant la présence de l'entreprise dans la région pour le déploiement d'infrastructures énergétiques en mer.

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