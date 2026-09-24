TP nomme Benoît Gabelle directeur financier avec effet immédiat

TP (ex-Teleperformance)

TEPRF.PA a annoncé jeudi la nomination de Benoît Gabelle au poste de directeur financier, avec effet immédiat.

Benoît Gabelle occupait le poste de directeur financier du groupe par intérim depuis mars 2026, date à laquelle Jorge Amar a été nommé directeur général de TP.

(Rédigé par Etienne Breban)