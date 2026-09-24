TP nomme Benoît Gabelle directeur financier avec effet immédiat

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction entièrement remaniée, avec des détails et du contexte) par Allison Lampert, ...
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information fournie par France 24•25.09.2026•00:08•
Léon XIV arrive en France vendredi pour quatre jours de visite. Première étape : Paris avec un passage à l'Élysée. Puis le pape se rendra à Lourdes et à Metz. Trois villes, trois messages forts dans une France où le poids du catholicisme a fortement reculé.
Le géant américain des cafés Starbucks, en pleine restructuration stratégique après plusieurs années de difficultés financières, a annoncé jeudi de nouvelles fermetures de cafés, aux performances considérées insuffisantes, en Amérique du Nord. "Nous avons examiné ...
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La justice a invalidé jeudi l'élection municipale de Montargis remportée de justesse par le Rassemblement national en mars, jugeant que la diffusion d'une vidéo diffamatoire avait pu altérer la sincérité du scrutin, une décision que le parti va contester. Lors ...
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