TP Icap Midcap reste à conserver sur TFF Group

(Zonebourse.com) - TFF Group est stable à 16,80 euros peu après l'ouverture de la Bourse de Paris. Dans une note TP Icap Midcap relève qu'en juin 2026, les exportations américaines de whisky ont augmenté de 8,5%, soit un quatrième mois consécutif de croissance.
Pour les analystes, après un an de repli marqué, cette séquence confirme l'amorce d'une reprise sur le marché du bourbon, dont la répercussion sur l'activité de TFF devrait toutefois se faire attendre.
La société de services financiers indique que ce type d'exportations américaines avait reculé de 5,5% en 2024 et de 19% en 2025. En mars 2026, la progression a été de 3%, une première depuis plus de 12 mois, avant d'accélérer nettement en avril ( 15%). Les nouvelles augmentations de mai et juin sont venues confirmer cette tendance.
Pour TP Icap Midcap "si l'ampleur de la reprise varie chaque mois, l'installation d'une séquence positive constitue à nos yeux le signal le plus significatif depuis le début du retournement de marché. Nous continuerons de suivre mensuellement les données douanières américaines, en portant une attention particulière à l'évolution des volumes, dont un point d'inflexion permettrait aux distilleries d'entamer une première phase de déstockage et, in fine, de relancer leurs plans d'approvisionnement en fûts".
La recommandation sur le titre du numéro un mondial des produits d'élevage pour vin et alcools reste à conserver, avec une cible de cours de 16 euros. Les analystes font remarquer que les stocks des clients du groupe demeurent considérables.
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