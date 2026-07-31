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TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Kaleon
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 16:22
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L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre Kaleon, avec un objectif de cours inchangé à 5,5 EUR.

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de Kaleon a atteint 12,3 MEUR, en hausse de 14%, avec une progression de l'ensemble des métiers et des sites gérés. Selon TP ICAP Midcap, cette publication confirme le pricing power du groupe, qu'il attribue à la qualité des actifs et à une politique tarifaire différenciée. Il considère également que l'évolution du mix d'activité vers les services à plus forte valeur ajoutée renforce le profil de rentabilité de la société.

Selon le broker, les principaux relais de création de valeur résident dans la poursuite de la hausse de la fréquentation, l'enrichissement de l'expérience visiteur et la montée en puissance de l'activité Hospitality à partir de 2027.

La note ajoute que le développement de nouveaux sites en Italie et à l'international pour compte de tiers devrait progressivement diversifier les sources de revenus, tandis que le programme de rachat d'actions pouvant atteindre 20% du capital est interprété comme un signal de confiance du management.

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