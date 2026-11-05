TP ICAP Midcap à l'achat sur Stef malgré une consommation en berne

(Zonebourse.com) - Porté par l'Europe du Sud, Stef (-1,05%, à 131,60 EUR) affiche une croissance soutenue au troisième trimestre, en partie liée à la refacturation du gazole. TP ICAP Midcap reste à l'achat et anticipe une amélioration des marges, malgré une consommation atone et les pertes persistantes au Benelux.

Stef sur la bonne route ? Le spécialiste français du transport et de la logistique de produits alimentaires sous température contrôlée a réalisé un chiffre d'affaires de 1,455 milliard d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 12%, dont 10,4% hors acquisitions et effets de change. L'international a progressé de 17,7%, contre 8,8% en France. A données comparables, la croissance internationale atteint 13,5%.

L'Europe du Sud porte la croissance

"Cette croissance est tirée par les effets gazole (refacturé aux clients) et de bonnes dynamiques en Europe du Sud", souligne TP ICAP Midcap dans sa note du 5 novembre. Les volumes augmentent en Espagne, les flux internationaux soutiennent le Portugal et l'Italie bénéficie de volumes supplémentaires et d'un calendrier favorable.

"En France, les nouveaux sites et contrats soutiennent l'activité, mais la demande reste faible. La consommation reste morose en France mais aussi au Benelux ", relèvent ses analystes.

TP ICAP Midcap prévoit un résultat opérationnel courant de 245,1 millions d'euros en 2026, contre 200,6 millions en 2025. La marge passerait de 3,9% à 4,5%, puis à 5,1% en 2027. " Nous pensons que le groupe pourrait également poursuivre l'amélioration de ses marges en 2027 "; juge TP ICAP Midcap.

Le Benelux pèse toujours

"Le Benelux reste le point noir du dossier avec de lourdes pertes sur cette zone géographique et un horizon de retour à l'équilibre qui ne devrait pas se faire avant plusieurs années", prévient le bureau d'analyse. La hausse de l'activité en Belgique ne suffit donc pas à établir un redressement des marges.

TP ICAP Midcap reste prudent sur la consommation : "La consommation ne devrait pas se redresser en cette fin d'année même si les effets calendaires pourraient être légèrement favorables pour les fêtes de fin d'année". Le bureau pointe aussi une dette pour moitié à taux variable et le risque lié au budget français : "La modification des allègements de charge sur les bas salaires pourrait avoir un impact de plusieurs millions d'euros pour le groupe selon nos estimations".

"Ainsi, nous confirmons notre recommandation à l'achat et notre objectif de cours à 152 EUR", conclut TP ICAP Midcap. Le potentiel de hausse atteint 14,3% par rapport au cours de clôture du 4 novembre, à 133 euros, après une progression de 10,3% sur un mois.

En fin de matinée à la Bourse de Paris, l'action Stef recule de 1,05%, à 131,60 EUR.

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