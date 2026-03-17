TP ICAP confirme son conseil sur Exail à la veille des résultats annuels de la société
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:36
Alors qu'Exail publiera ses résultats annuels demain, TP ICAP indique que l'attention se portera surtout sur les marges, le FCF et les guidances 2026, le groupe ayant déjà publié son chiffre d'affaires.
"L'EBITDA sera notamment un point clé compte tenu des déceptions relatives concernant la marge enregistrée depuis 2022", indique l'analyste Julien Thomas. Le broker vise un EBITDA de 105 MEUR, impliquant une marge de 22% ( 220 bps Y/Y), en amélioration séquentielle grâce à la montée en cadence des livraisons dans la navigation.
Selon le broker, la dynamique de marge reste contrastée selon les activités : la navigation constitue le principal levier opérationnel, tandis que les contrats de chasse aux mines lissent la rentabilité et que l'Advanced Technologies demeure légèrement dilutive.
La note souligne enfin que le free cash-flow devrait atteindre 30 MEUR, soutenu par une baisse de l'intensité de R&D capitalisée et un BFR négatif, malgré un décalage d'encaissements sur certaines livraisons de fin 2025.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 12:36:00.
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