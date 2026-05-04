 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos boucle la vente de ses activités sud-américaines
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:08

Atos Group annonce la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Sud à Semantix, acteur brésilien de la data, de l'analytique et de l'intelligence artificielle, conformément à l'accord engageant signé le 26 décembre dernier.

Le périmètre cédé comprend ses activités au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou. La transaction a été structurée afin d'assurer une continuité totale de service pour les clients et une transition fluide pour les collaborateurs.

À l'issue de la transaction, Nelson Campelo, jusqu'alors directeur d'Atos en Amérique du Sud, est nommé directeur général de Semantix, tandis que Leonardo Santos Poça D'Água, fondateur et directeur général de Semantix, en devient le président exécutif.

Cette opération permet au groupe français de services informatiques d'accélérer la simplification de son modèle opérationnel et de renforcer son recentrage stratégique sur ses marchés clés et ses capacités technologiques à forte valeur ajoutée.

Valeurs associées

ATOS
33,000 EUR Euronext Paris +1,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo émanant de la gendarmerie nationale, le 3 mai 2026, montrant une vue aérienne du lieu où se tient une free party géante sur un site militaire à Cornusse, près de Bourges ( GENDARMERIE NATIONALE / Handout )
    Teknival: les départs s'accélèrent, le gouvernement veut "mieux réprimer"
    information fournie par AFP 04.05.2026 07:30 

    Nombre de participants au Teknival de Bourges ont quitté dimanche le terrain militaire investi depuis vendredi, systématiquement verbalisés par les gendarmes conformément aux ordres du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, déterminé à "mieux réprimer" ces "rassemblements ... Lire la suite

  • Le député UDR Charles Alloncle, le 8 avril 2026 à l'Assemblée nationale ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Audiovisuel: l'heure de la publication du rapport Alloncle, visé par une plainte
    information fournie par AFP 04.05.2026 06:51 

    Ce sont près de 400 pages d'un rapport pour "sauver l'audiovisuel public" selon son auteur, le député Charles Alloncle, ou qui vise sa "destruction", selon ses contempteurs. La publication des travaux de l'élu ciottiste, dont le parti est allié au RN, est attendue ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.05.2026 06:43 

    (Actualisé avec secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de GameStop
    GameStop fait une offre de rachat pour eBay d'environ $56 mds
    information fournie par Reuters 04.05.2026 04:44 

    GameStop a annoncé dimanche avoir ‌proposé de racheter toutes les actions ordinaires d'eBay Inc pour environ 56 milliards ​de dollars, le directeur général du distributeur de jeux vidéos déclarant au Wall Street Journal que cette opération permettrait de créer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank