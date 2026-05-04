Crédit Agricole finalise le rachat du Groupe Milleis
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:26
L'acquisition par LCL de l'intégralité du groupe, composé de Milleis Banque et de ses filiales Milleis Vie, Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management, a été immédiatement suivie de la cession par LCL de la compagnie d'assurance Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.
L'acquisition du Groupe Milleis, 3e banque privée indépendante en France, forte de 64 000 familles clientes et de 13 MdsEUR d'encours, a un impact limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA et s'inscrit dans son plan stratégique à moyen terme.
Renforcée par Milleis, dont les marques et le réseau seront conservés, la banque de détail LCL se donne les moyens d'atteindre 100 MdsEUR d'actifs sous gestion dans le métier de la banque privée, d'ici à 2030.
De son côté, Crédit Agricole Assurances renforce par cette opération le positionnement de sa filiale Spirica sur le segment haut de gamme et élargit ses canaux de distribution grâce à l'intégration de Milleis Vie.
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