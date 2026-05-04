 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crédit Agricole finalise le rachat du Groupe Milleis
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:26

Crédit Agricole SA fait part de la finalisation, par ses filiales LCL et Crédit Agricole Assurances, de leur rachat conjoint du Groupe Milleis au fonds d'investissement AnaCap, un projet qui avait été annoncé le 24 juillet 2025.

L'acquisition par LCL de l'intégralité du groupe, composé de Milleis Banque et de ses filiales Milleis Vie, Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management, a été immédiatement suivie de la cession par LCL de la compagnie d'assurance Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.

L'acquisition du Groupe Milleis, 3e banque privée indépendante en France, forte de 64 000 familles clientes et de 13 MdsEUR d'encours, a un impact limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA et s'inscrit dans son plan stratégique à moyen terme.

Renforcée par Milleis, dont les marques et le réseau seront conservés, la banque de détail LCL se donne les moyens d'atteindre 100 MdsEUR d'actifs sous gestion dans le métier de la banque privée, d'ici à 2030.

De son côté, Crédit Agricole Assurances renforce par cette opération le positionnement de sa filiale Spirica sur le segment haut de gamme et élargit ses canaux de distribution grâce à l'intégration de Milleis Vie.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
16,6650 EUR Euronext Paris +0,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Le logo d'Air Liquide à Paris
    Air Liquide cède ses activités de production de biogaz aux USA, en France, en Norvège et en Suède
    information fournie par Reuters 04.05.2026 09:21 

    Air ​Liquide a annoncé lundi ​avoir cédé ​ses activités ⁠de production ‌de biogaz aux États-Unis, ​en ‌France, ⁠en Norvège et en ⁠Suède ‌à Mobius ⁠Renewables. Selon ‌un ⁠communiqué du groupe ⁠français, ‌l'opération comprend ​plusieurs ‌unités de production et ​infrastructures ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 04.05.2026 09:00 

    * SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, expliquant sa décision par le fait, qu'à ses yeux, l'UE n'a pas respecté ... Lire la suite

  • REXEL : La situation technique est plutôt incertaine
    REXEL : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 04.05.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ADP : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ADP : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 04.05.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank