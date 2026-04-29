information fournie par Reuters • 29/04/2026 à 16:09

TP emporte un contrat pluriannuel auprès de ScotRail

TP TEPRF.PA :

* UN CONTRAT PLURIANNUEL AUPRÈS DE SCOTRAIL POUR ASSURER DES SERVICES DE CENTRE DE CONTACT CLIENT

* LE CONTRAT D’UNE DURÉE DE 3 ANS

* LES SERVICES SERONT FOURNIS DEPUIS LE SITE CUPRUM À GLASGOW, COMPLÉTÉS PAR UNE ÉQUIPE EN TÉLÉTRAVAIL

Texte original nPreJGHjwa Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA

(Rédaction de Gdansk)