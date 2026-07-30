TP-Baisse de 1,2% du CA au T2, objectifs confirmés

TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse sur un an, bien qu'en amélioration séquentielle, tout en confirmant ses objectifs.

L'opérateur de centres d'appels français a enregistré 2,45 milliards d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en baisse de 1,2% sur un an à données comparabales, après une baisse de 2,2% au premier trimestre.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours, tout en s'attendant entre 120 millions et 140 millions d'euros de coûts de restructuration non récurrents à comptabiliser dans le compte de résultat, contre une fourchette précédente entre 70 millions et 90 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoît Van Overstraeten)