TP abaisse ses perspectives de CA 2026, prévoit d'actualiser ses objectifs 2028

TP (ex-Teleperformance)

TEPRF.PA a révisé à la baisse son objectif annuel de chiffre d'affaires, jeudi, le groupe disant vouloir prendre en compte la faiblesse de ses services "Trust & Safety" et l'environnement sectoriel.

Le spécialiste français des centres d'appel, qui confirme par ailleurs ses objectifs 2026 de marge d’Ebita récurrent et de cash-flow net disponible, prévoit désormais une croissance à données comparables du chiffre d’affaires comprise entre -1,5% et -2,5%, contre une fourchette précédente de 0,0% à +2,0%.

"Alors que TP poursuit sa transformation dans un paysage sectoriel en évolution rapide, les objectifs financiers 2028 seront mis à jour au premier semestre 2027", prévient également le groupe dans un communiqué.

TP a par ailleurs enregistré une baisse de 1,2% sur un an à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, qui atteint 2,53 milliards d'euros, la zone "Europe, MEA & APAC" connaissant la plus forte baisse à -1,5%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)