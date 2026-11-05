 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TP abaisse ses perspectives de CA 2026, prévoit d'actualiser ses objectifs 2028
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 18:13

Ajouter Boursorama à vos sources

TP (ex-Teleperformance)

TEPRF.PA a révisé à la baisse son objectif annuel de chiffre d'affaires, jeudi, le groupe disant vouloir prendre en compte la faiblesse de ses services "Trust & Safety" et l'environnement sectoriel.

Le spécialiste français des centres d'appel, qui confirme par ailleurs ses objectifs 2026 de marge d’Ebita récurrent et de cash-flow net disponible, prévoit désormais une croissance à données comparables du chiffre d’affaires comprise entre -1,5% et -2,5%, contre une fourchette précédente de 0,0% à +2,0%.

"Alors que TP poursuit sa transformation dans un paysage sectoriel en évolution rapide, les objectifs financiers 2028 seront mis à jour au premier semestre 2027", prévient également le groupe dans un communiqué.

TP a par ailleurs enregistré une baisse de 1,2% sur un an à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, qui atteint 2,53 milliards d'euros, la zone "Europe, MEA & APAC" connaissant la plus forte baisse à -1,5%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
80,8000 EUR Euronext Paris -1,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
91,64 -16,73%
CAC 40
8 205,37 +0,34%
BIOPHYTIS
0,0402 +1,01%
Pétrole Brent
98,03 +3,60%
2CRSI
16,22 -9,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank