Toyota: veut transformer la mobilité aérienne avec Jody

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corp. et son partenaire Joby Aviation se sont réunis ce weekend au centre technique Higashi-Fuji de Toyota (Japon) dans le but de réaffirmer leur ambition commune en matière de mobilité aérienne.



Fruit de leur sept années de partenariat, un taxi aérien (eVTOL) de Joby a réalisé une démonstration de vol.



JoeBen Bevirt (directeur et fondateur de Joby) a déclaré que cet événement constituait 'une étape importante vers la concrétisation d'un voyage aérien propre et quotidien'.



Les deux partenaires se sont ainsi engagés à réaliser une future mobilité 'plus libre' et 'prospère pour tous'.



Les eVTOL, conçus pour des opérations courtes et fréquentes, visent à offrir 'des performances environnementales optimales, une opération silencieuse et des coûts réduits, tout en garantissant une sécurité améliorée'.





