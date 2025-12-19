Toyota veut commencer à vendre trois modèles fabriqués aux États-Unis au Japon à partir de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a déclaré vendredi qu'il visait à commencer à vendre sa berline Camry, son SUV Highlander et sa camionnette Tundra fabriqués aux États-Unis au Japon à partir de l'année prochaine, car il espère contribuer à améliorer les relations commerciales entre le Japon et les États-Unis.

Le premier constructeur automobile mondial étudiait la possibilité de procéder à des importations inversées , avait-il déclaré en octobre, alors que Tokyo tente d'apaiser le président Donald Trump au sujet de son vaste excédent commercial avec les États-Unis.

Toyota a également commencé le mois dernier la production dans son usine de batteries de Caroline du Nord, d'une valeur de 13,9 milliards de dollars , tout en augmentant la production de véhicules hybrides et en confirmant son intention d'investir 10 milliards de dollars sur cinq ans dans l'industrie manufacturière américaine.