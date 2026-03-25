Toyota va rappeler plus de 144 000 véhicules américains en raison d'un problème de caméra de recul, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota 7203.T rappelle 144.200 véhicules aux Etats-Unis car les images de la caméra de recul peuvent ne pas s'afficher lorsque le véhicule est placé en marche arrière, ce qui augmente le risque d'accident, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne certains véhicules Lexus NX350 et NX250 (2022-2025), RX350 (2023-2026) et TX350 (2024-2026), selon la NHTSA.

* La NHTSA précise que les concessionnaires mettront à jour le logiciel ou remplaceront la caméra de recul, si nécessaire, gratuitement.