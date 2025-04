Toyota: va investir 88 M$ dans son usine de Virginie information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - Toyota North America a annoncé un investissement supplémentaire de 88 millions de dollars dans son usine de Virginie-Occidentale aux États-Unis. Cette usine va assembler la prochaine génération de boîtes-ponts hybrides. La production débutera au second semestre 2026.



Cette opération porte l'investissement total dans cette usine à plus de 2,8 milliards de dollars.



La boîte-pont hybride est un composant crucial des véhicules électriques qui transfère la puissance de manière transparente entre le moteur, le moteur électrique et les roues, indique le groupe. Il est prévu d'intégrer le composant de transmission dans les futurs modèles Toyota et Lexus.



Aux États-Unis, Toyota emploie près de 50 000 personnes dans 11 usines.





