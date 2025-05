Toyota: va célébrer 40 ans de participation aux 24h du Mans information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 12:46









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que ses 40 ans de participation aux 24 Heures du Mans seront célébrés par des livrées spéciales sur ses deux GR010 HYBRID.



La voiture n°7, pilotée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries, adoptera une livrée rouge et blanche inspirée de la TS020 de 1998-1999.



La n°8, confiée à Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, portera une livrée noire mate symbolisant l'esprit actuel de la marque.



Les deux véhicules arboreront un logo commémoratif des 40 ans de Toyota au Mans.



En parallèle, Toyota mettra en avant ses projets liés à l'hydrogène, en vue d'un avenir durable et neutre en carbone.





