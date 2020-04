Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota s'apprête à redémarrer sa production dans le Nord le 21/04 Reuters • 11/04/2020 à 19:12









PARIS, 11 avril (Reuters) - Toyota 7203.T a présenté vendredi aux syndicats un plan de reprise progressive de la production de son usine d'Onnaing, dans le Nord, à partir du 21 avril, a déclaré à Reuters un porte-parole du constructeur japonais, confirmant des informations du Figaro. L'usine, qui assemble la petite Yaris, est à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus. Elle devrait redémarrer avec deux équipes, contre trois avant l'épidémie. "Nous avons voulu faire un redémarrage progressif pour avoir une atmosphère sereine et habituer le personnel aux mesures de protection collectives et individuelles", a dit le porte-parole de Toyota France. Ces mesures prévoient notamment le port de masques et de visières et le respect des distances, même pour les fumeurs qui seront équipés d'un cendrier invididuel pour éviter les regroupements pendant les pauses. Lors du CSE de vendredi, la CGT a voté contre le projet au motif que celui-ci va à l'encontre du confinement. Les autres syndicats se prononceront à l'issue de la réunion, mardi matin, de la commission santé et sécurité sur l'évaluation des mesures proposées par la direction. Il s'agirait de la première réouverture dans le secteur automobile français. Chez PSA PEUP.PA et Renault RENA.PA , les syndicats ont signé ces derniers jours des accords portant notamment sur des mesures sanitaires renforcées en prévision de la reprise du travail dans les usines d'assemblage, mais la plupart ne veulent pas entendre parler d'un redémarrage de la production avant que le pays n'ait enclenché la sortie du confinement. L'usine d'Onnaing, près de Valenciennes, emploie 4.500 personnes et a produit l'an dernier 225.000 voitures. La 4e génération de la citadine hybride vedette du groupe nippon est programmée dans les prochaines semaines. Toyota avait annoncé le 18 mars la mise à l'arrêt de toutes ses usines en Europe en raison de l'épidémie de COVID-19. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Philippe Lefief)

