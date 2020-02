Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota rouvre trois usines en Chine la semaine prochaine Reuters • 15/02/2020 à 22:21









PARIS, 15 février (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Toyota 7203.T a annoncé samedi qu'il rouvrirait trois de ses quatre principales usines en Chine la semaine prochaine, après des semaines d'interruption liées à l'épidémie de coronavirus. La reprise de la production était initialement prévue au 3 février, après la fin du nouvel an chinois qui correspond à une période de vacances, mais a été repoussée avec l'épidémie qui a fait, à ce jour, 1.500 morts et contaminé 67.000 personnes. Les activités du constructeur à Changchun, dans la province de Jilin, ainsi qu'à Guangzhou, dans la province de Guangdong, reprendront lundi. L'usine de Tianjin, dans le nord de la Chine rouvrira mardi, a déclaré Toyota. Le constructeur automobile ne savait pas encore quand les activités de l'usine de Chendgu dans le Sichuan pourraient reprendre. D'autres constructeurs ont annoncé dans les derniers jours reprendre leur production en Chine. General Motors GM.N a fait savoir le 10 février que l'activité allait reprendre samedi. La joint-venture BMW BMWG.DE Brilliance 1114.HK a annoncé une reprise de la production lundi. (Kiyoshi Takenaka, version française Caroline Pailliez)

