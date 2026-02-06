 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toyota relève ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 06:18

Toyota Motor 7203.T a relevé vendredi ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, le constructeur automobile japonais s'attendant à ce que la faiblesse du yen et ses efforts pour réduire les coûts portent ses résultats.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de 3.800 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars, en hausse de 11,8%, contre une estimation de 3.400 milliards de yens précédemment.

Toyota a également annoncé que son directeur général, Koji Sato, allait quitter ses fonctions et qu'il serait remplacé par le directeur financier du groupe, Kenta Kon.

(Reportage de Daniel Leussink et David Dolan; Édition par Christopher Cushing)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TOYOTA MOTOR
20,055 EUR Tradegate +0,72%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les anneaux olympiques sont visibles sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, Italie, le 2 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    L'Italie ouvre des JO d'hiver dispersés sous la pression du climat
    information fournie par AFP 06.02.2026 06:58 

    C'est le grand jour: l'Italie ouvre vendredi pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même de ... Lire la suite

  • Vue de Mascate le 4 février 2026 ( AFP / Haitham AL-SHUKAIRI )
    Téhéran et Washington négocient à Oman après la répression sanglante en Iran
    information fournie par AFP 06.02.2026 06:38 

    L'Iran a appelé vendredi au "respect mutuel" avant les pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump qui doivent s'ouvrir dans la journée à Oman, et que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire. "L'égalité, le respect mutuel ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.02.2026 06:05 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VINCI ... Lire la suite

  • BONDUELLE : Les cours progressent toujours
    BONDUELLE : Les cours progressent toujours
    information fournie par Day By Day 06.02.2026 05:20 

    CONTEXTE MOYEN TERME La tendance est haussière. La progression des cours se poursuit. Les objectifs sont à 11,30 € puis 13,50 €. La rupture de 6,90 € mettrait la tendance en danger. PREVISION COURT TERME La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank