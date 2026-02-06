Toyota relève ses prévisions de bénéfice annuel

Toyota Motor 7203.T a relevé vendredi ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, le constructeur automobile japonais s'attendant à ce que la faiblesse du yen et ses efforts pour réduire les coûts portent ses résultats.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de 3.800 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars, en hausse de 11,8%, contre une estimation de 3.400 milliards de yens précédemment.

Toyota a également annoncé que son directeur général, Koji Sato, allait quitter ses fonctions et qu'il serait remplacé par le directeur financier du groupe, Kenta Kon.

