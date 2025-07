Toyota: record de ventes semestrielles en Europe information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 11:24









(Zonebourse.com) - Toyota Motor Europe annonce que ses ventes ont atteint un niveau record de 635 328 véhicules entre janvier et juin 2025, en hausse de 1 % sur un an, surpassant un marché européen en recul de 1,54 %.



Cette performance repose sur la demande soutenue pour les modèles électrifiés Toyota et Lexus, dont les ventes progressent de 6 % et représentent désormais 77 % du mix total. Toyota conserve sa 2? place sur le marché des voitures particulières (+1 %) tandis que Lexus croît de 7 %, atteignant 2,5 % du segment premium.



Les ventes de véhicules électriques à batterie bondissent de 42 %, celles des hybrides rechargeables de 186 % et des hybrides classiques de 2 %.



Till Conrad, vice-président exécutif des ventes, souligne que cette approche multi-technologies permet de répondre durablement aux attentes des clients et l'ambition de neutralité carbone du groupe.





