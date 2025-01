Toyota: record de production en France en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) annonce avoir établi un nouveau record de production en 2024 avec 279 613 véhicules, dont 73% de Yaris Cross, battant le record de l'année précédente (273 788 véhicules produits en 2023).



La Yaris Cross se positionne comme la voiture la plus produite en France toutes marques confondues. Yaris Cross est d'ailleurs la meilleure vente européenne pour la marque Toyota.



La motorisation hybride représente sur l'ensemble de l'année 2024 98.2% des volumes de Yaris Cross.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.