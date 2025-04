Toyota: réaffirme son engagement envers l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Toyota Motor North America a réaffirmé son engagement envers l'hydrogène à l'occasion de l'Advanced Clean Transportation Expo 2025, présentant des plans, investissements et des technologies de piles à hydrogène.



Jordan Choby, vice-président de l'ingénierie des groupes motopropulseurs, a notamment annoncé l'introduction de camions lourds à hydrogène de classe 8 afin de remplacer les remorques diesel au Centre de pièces de Toyota en Californie. Une station de ravitaillement en hydrogène sera construite sur le site du NAPCC - North America Parts Center California - soit le centre de pièces de Toyota situé en Californie.



Par ailleurs, le constructeur a aussi dévoilé son système de pile à hydrogène Gen 3, plus puissant et efficace de 20 %. Selon Toyota, ce système, prévu après 2027, devrait permettre aux camions de parcourir plus de 600 000 miles (soit près de 1 million de km) sans entretien majeur.



La société travaille avec Air Liquide et Iwatani pour renforcer l'infrastructure de ravitaillement, avec un accent particulier sur les stations utilisant la technologie d'hydrogène liquide. Toyota assure oar ailleurs travailler sur des solutions d'électrolyse et d'extraction de l'hydrogène à partir de méthane.





