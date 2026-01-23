Toyota rappelle environ 162 000 véhicules américains en raison d'un écran d'affichage défectueux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute d'autres éléments de la déclaration de l'entreprise dans les paragraphes 2 à 4, ajoute le RIC)

Toyota 7203.T a déclaré vendredi qu'il procédait à un rappel de sécurité concernant environ 162 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un écran multimédia défectueux.

Le rappel concerne certains véhicules Toyota Tundra et Tundra Hybrid de l'année modèle 2024-2025.

L'écran multimédia peut rester bloqué sur une vue de caméra ou afficher une image noire dans certaines circonstances sur les véhicules concernés, a déclaré le constructeur automobile japonais dans un communiqué, ce qui pourrait ne pas être conforme à une norme de sécurité fédérale.

Les clients seront informés de ce problème d'ici à la fin du mois de mars, a-t-il ajouté.