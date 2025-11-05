Toyota: Prévision de bénéfice relevée avec la hausse des volumes et la réduction des coûts

Le logo de Toyota Motor Corp est photographié dans sa concession à Tokyo

Toyota Motor a relevé mercredi sa prévision de bénéfice d’exploitation annuel, estimant que les efforts de réduction des coûts et les fortes ventes de véhicules hybrides devraient contribuer à compenser l’impact des droits de douane américains.

Le premier constructeur automobile mondial prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de 3.400 milliards de yens (19,34 milliards d'euros) pour l'exercice se terminant fin mars, soit une hausse de 6% par rapport à sa prévision précédente de 3.200 milliards de yens.

"Malgré l'impact des droits de douane américains, nous avons poursuivi nos efforts d'amélioration, notamment en augmentant le volume des ventes, en réduisant les coûts et en augmentant les bénéfices de la chaîne de valeur", a déclaré le constructeur dans sa présentation.

Toyota a fait état d'une deuxième baisse trimestrielle consécutive de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, à 839,6 milliards de yens, soit une baisse de 27% par rapport aux 1.160 milliards de yens enregistrés un an plus tôt et inférieure à l'estimation moyenne de 863,1 milliards de yens, selon un consensus LSEG.

Malgré la hausse des ventes de véhicules, l’activité nord-américaine du constructeur a subi une perte d’exploitation de 134 milliards de yens au premier semestre, contre un bénéfice de 128 milliards un an plus tôt, en raison des droits de douane américains.

Toyota a déclaré la semaine dernière que sa production mondiale avait augmenté de plus de 10% en septembre, enregistrant une quatrième hausse mensuelle consécutive, portée par la progression des ventes et de la production aux États-Unis, son principal marché.

(Daniel Leussink, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)