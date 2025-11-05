 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 027,00
-0,64%
Indices
Chiffres-clés

Toyota: Prévision de bénéfice relevée avec la hausse des volumes et la réduction des coûts
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 07:26

Le logo de Toyota Motor Corp est photographié dans sa concession à Tokyo

Le logo de Toyota Motor Corp est photographié dans sa concession à Tokyo

Toyota Motor a relevé mercredi sa prévision de bénéfice d’exploitation annuel, estimant que les efforts de réduction des coûts et les fortes ventes de véhicules hybrides devraient contribuer à compenser l’impact des droits de douane américains.

Le premier constructeur automobile mondial prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de 3.400 milliards de yens (19,34 milliards d'euros) pour l'exercice se terminant fin mars, soit une hausse de 6% par rapport à sa prévision précédente de 3.200 milliards de yens.

"Malgré l'impact des droits de douane américains, nous avons poursuivi nos efforts d'amélioration, notamment en augmentant le volume des ventes, en réduisant les coûts et en augmentant les bénéfices de la chaîne de valeur", a déclaré le constructeur dans sa présentation.

Toyota a fait état d'une deuxième baisse trimestrielle consécutive de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, à 839,6 milliards de yens, soit une baisse de 27% par rapport aux 1.160 milliards de yens enregistrés un an plus tôt et inférieure à l'estimation moyenne de 863,1 milliards de yens, selon un consensus LSEG.

Malgré la hausse des ventes de véhicules, l’activité nord-américaine du constructeur a subi une perte d’exploitation de 134 milliards de yens au premier semestre, contre un bénéfice de 128 milliards un an plus tôt, en raison des droits de douane américains.

Toyota a déclaré la semaine dernière que sa production mondiale avait augmenté de plus de 10% en septembre, enregistrant une quatrième hausse mensuelle consécutive, portée par la progression des ventes et de la production aux États-Unis, son principal marché.

(Daniel Leussink, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TOYOTA MOTOR
17,138 EUR Tradegate -3,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank