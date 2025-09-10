Toyota: présente deux nouveaux SUV 100 % électriques au Salon de Lyon
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 15:15
Le stand Toyota au Salon de Lyon 2025 permettra également au public de découvrir l'ensemble de la gamme de modèles hybrides et hybrides rechargeables Toyota.
Ces nouveaux modèles s'inscrivent dans la stratégie multi-technologies de Toyota associant les motorisations hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques afin de réduire durablement les émissions des véhicules.
Le tout nouveau Toyota C-HR+ sera un atout majeur pour la marque sur le marché clé des C-SUV 100 % électriques en Europe.
Il est construit sur la plateforme Toyota e-TNGA dédiée aux véhicules électriques à batterie.
Depuis son lancement en 2023, le Toyota bZ4X s'est imposé comme l'un des trois modèles les plus vendus dans sa catégorie en Europe.
La gamme bZ4X s'étoffe et propose désormais trois modèles : batterie 57,7 kWh et 167 ch/123 kW traction, batterie 73,1 kWh et 224 ch/165 kW traction, batterie 73,1 kWh et 343 ch/252 kW transmission intégrale.
Grâce à une nouvelle batterie haute capacité, Toyota prévoit jusqu'à 569 km d'autonomie (cycle mixte WLTP), contre 513 km pour le modèle précédent.
