Toyota: première mondiale pour le nouveau RAV4 information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 16:01









(CercleFinance.com) - Toyota dévoile la 6ème génération de l'emblématique RAV4, marquant 'une avancée en matière de design, de motorisation hybride rechargeable et d'expérience numérique', assure le constructeur.



Doté d'une autonomie 100 % électrique de 100 km, le nouveau RAV4 bénéficie d'une recharge accélérée, d'un intérieur repensé et d'un système multimédia innovant grâce à la plateforme logicielle Arene.



Le SUV sera décliné en versions hybrides rechargeables et auto-rechargeables. Une finition GR SPORT sera également proposée, avec un comportement plus dynamique.



Le nouveau RAV4 intègre en première mondiale la dernière génération du Toyota Safety Sense, soit un système d'aide à la conduite développé par Toyota pour améliorer la sécurité active des véhicules.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.