Toyota ouvre sa première usine de batteries aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 16:30
Le groupe prévoit par ailleurs d'investir jusqu'à 10 milliards supplémentaires aux États-Unis sur cinq ans, portant son investissement total dans le pays à près de 60 milliards depuis son implantation.
Ted Ogawa, directeur général de Toyota Motor North America, souligne que cette étape 'marque un moment charnière' pour le constructeur. Le gouverneur de Caroline du Nord, Josh Stein, salue pour sa part une 'avancée historique' pour l'économie locale.
Enfin, Toyota renforce son engagement communautaire avec 2,7 millions de dollars de subventions éducatives destinées à des programmes STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) dans les écoles locales.
