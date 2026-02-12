Carrefour négocie avec Paval Holding pour lui vendre sa filiale roumaine, valorisée à 823 millions d'euros

( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Carrefour a annoncé jeudi être en négociations exclusives avec Paval Holding pour lui céder "l'intégralité de ses activités en Roumanie", dans le cadre de la revue stratégique engagée par le groupe français, "sur la base d'une valeur d'entreprise de 823 millins d'euros".

Paval Holding est le véhicule d'investissement de la famille Pavel, propriétaire en Roumanie de Dedeman, qualifié par carrefour dans un communiqué de "leader national du bricolage et l'une des plus grandes réussites entrepreneuriales du pays".

Carrefour Roumanie exploite un réseau de 478 magasins: 55 hypermarchés, 191 supermarchés, 202 magasins de proximité et 30 magasins de discount.

Le chiffre d'affaires TTC s'est établi à 3,2 milliards d'euros en 2025, soit environ 3,5% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires net est lui estimé à 2,77 milliards d'euros, pour un résultat opérationnel courant (ROC) de 29 millions d'euros.

La cession reste soumise à l'obtention des autorisations règlementaires nécessaires et pourrait avoir lieu au deuxième semestre 2026.

Cette opération "confirme le bon avancement de la revue de portefeuille engagée en 2025", a déclaré le PDG du groupe français, Alexandre Bompard, cité dans le communiqué. "Le groupe poursuit sa transformation" après, notamment, "le rachat des minoritaires de Carrefour Brésil et la cession de Carrefour Italie".

Le distributeur avait annoncé en février 2025 une revue de son portefeuille "sans tabou", sans exclure des cessions, pour s'adapter au contexte "transformé par la crise inflationniste". La vente des actifs de Carrefour en Pologne pourrait en faire partie.