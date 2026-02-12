Le japonais SoftBank Group bénéficiaire au 3T, surfe sur ses investissements dans l'IA

Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank Group a annoncé jeudi avoir vu son bénéfice net rebondir sur un an entre octobre et décembre, profitant de ses investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

SoftBank a dégagé au troisième trimestre de son exercice décalé 2025/26 un bénéfice net de 248,6 milliards de yens (1,4 milliard d'euros), après une perte nette de 370 milliards de yens un an plus tôt.

Après avoir vu son bénéfice régulièrement grevé ces dernières années par de lourdes pertes au sein de son portefeuille d'investissements technologiques au sens large, SoftBank a depuis redressé la barre en s'engouffrant dans le secteur de l'IA à la croissance fulgurante.

Le groupe du milliardaire Masayoshi Son fait figure de baromètre de la santé de ce secteur en pleine effervescence, dont les massifs afflux de capitaux et les valorisations stratosphériques font tourner la tête des marchés --faisant craindre une bulle autour de l'IA.

SoftBank a notamment indiqué jeudi avoir bénéficié d'un gain cumulé sur investissement de 19,8 milliards de dollars grâce à sa présence au capital de l'américain OpenAI (ChatGPT).

Il a aussi réalisé un gain sur investissement de 339,1 milliards de yens (1,9 milliard d'euros) avec la vente de sa participation dans le géant des puces Nvidia en octobre, a-t-il précisé.

SoftBank avait déjà vu son bénéfice net plus que doubler au deuxième trimestre de son exercice décalé grâce aux gains liés à ses participations dans ces deux sociétés américaines.

L'entreprise a annoncé fin décembre avoir porté sa participation dans OpenAI à environ 11%, avec un investissement total de 41 milliards de dollars.

Et elle envisagerait d'accroître son investissement de 30 milliards de dollars supplémentaires, selon plusieurs médias.

Mais un tel investissement "pourrait l'exposer beaucoup trop si OpenAI continue à rencontrer des difficultés", a jugé le stratégiste Amir Anvarzadeh dans une note d'Asymmetric Advisors fin janvier.

Selon lui, "de sérieux doutes pèsent sur les valorisations futures et même sur la viabilité" de l'américain, à qui le modèle d'IA concurrent "Gemini de Google taille des croupières".

Les analystes pensent néanmoins qu'une éventuelle introduction en Bourse d'OpenAI, qui pourrait intervenir cette année selon le Wall Street Journal, permettrait à SoftBank de dégager d'importantes liquidités pour son portefeuille d'investissements et d'atténuer ainsi les inquiétudes liées à une trop grande concentration de ses ressources.

Pour tenter de diversifier ses positions au sein de l'IA, SoftBank a annoncé en mars dernier racheter le concepteur américain de semi-conducteurs Ampere Computing, puis en octobre la division de robotique du géant industriel helvético-suédois ABB, qu'il voit en fer de lance de "l'IA matérielle".

Il a aussi annoncé en décembre racheter pour 4 milliards de dollars DigitalBridge, société de capital-investissement américaine spécialisée dans les infrastructures technologiques.

Pour financer ces coûts, SoftBank a réduit sa participation dans l'opérateur télécom américain T‑Mobile US, s'est défait de l'ensemble de sa participation dans le géant des puces Nvidia, et a augmenté un prêt sur marge adossé à ses titres Arm (architecture de microprocesseurs).

Comme à son habitude, SoftBank n'a pas livré de prévision pour l'ensemble de l'exercice.