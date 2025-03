Toyota: optimise le recyclage des voitures au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) annonce la création d'une ' Toyota Circular Factory ' afin de prendre en charge ' soigneusement et systématiquement ' les véhicules en fin de vie et d'optimiser les avantages environnementaux du recyclage, de la réutilisation et de la refabrication.



La première installation, située à Burnaston (Royaume-Uni), devrait entrer en service au troisième trimestre et servir de centre d'excellence des futures opérations de recyclage en Europe et dans le monde.



L'initiative repose sur trois axes : la réutilisation des pièces, la refabrication de composants et le recyclage des matériaux comme l'acier et le plastique.



Selon Leon van der Merwe, vice-président de l'économie circulaire chez TME, l'usine britannique recyclera quelque 10 000 véhicules par an.



Le constructeur rappelle qu'il vise la neutralité carbone de ses installations d'ici 2030 puis sur l'ensemble de sa gamme européenne d'ici 2035.







