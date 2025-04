Toyota: nouvelle GR Yaris disponible à la commande en Europe information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 12:42









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que TOYOTA GAZOO Racing a dévoilé une version évoluée de la GR Yaris, fruit des enseignements tirés de sa participation au WRC et à d'autres compétitions.



'Ce nouveau modèle améliore les performances de conduite et renforce le lien conducteur-véhicule', assure le constructeur.



La boîte automatique à huit rapports a été optimisée pour un passage de vitesses plus rapide, tandis que la direction, la stabilité en ligne droite et le confort de conduite ont été affinés grâce à des modifications techniques, notamment sur les suspensions et les fixations, ajoute Toyota.



Un frein à main vertical inspiré du rallye est désormais proposé en option. La GR Yaris évoluée est disponible à la commande en Europe.





