Toyota Motor Europe lance la production de l'Aygo X Hybrid
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 10:15
Ce lancement étend les options électrifiées du groupe à l'ensemble de ses segments européens et s'inscrit dans la stratégie multi-technologies vers la neutralité carbone. L'usine, qui emploie environ 3200 personnes et source 65% de ses pièces localement, renforce par ailleurs ses procédés pour réduire son empreinte environnementale et se prépare à la production future de véhicules 100% électriques.
Le président de TMMCZ (Toyota Motor Manufacturing Czech Republic), Robert Kiml, estime que ce jalon 'marque une nouvelle étape' dans cette stratégie, tandis que Peter Rade, vice-président Qualité de TME, souligne l'arrivée de la technologie hybride sur le modèle le plus compact et accessible de Toyota.
