Toyota: lance une usine de batteries en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son usine de fabrication de batteries en Caroline du Nord, sa première hors du Japon, est prête à produire et commencera ses expéditions en avril 2025 pour les véhicules électrifiés en Amérique du Nord.



Représentant un investissement de près de 14 milliards de dollars, cette usine, la 11ᵉ de Toyota aux États-Unis, fabriquera des batteries pour véhicules hybrides (HEV), hybrides rechargeables (PHEV) et électriques (BEV), créant 5 000 emplois.



Toyota poursuit ainsi sa stratégie locale d'investissement et de production, soutenant plus de 280 000 emplois aux États-Unis.





