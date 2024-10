Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: lance une série spéciale Aygo x JBL information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement de la série spéciale Aygo X JBL, équipée d'un système audio JBL premium conçu pour ce modèle.



La voiture se distingue par sa couleur biton Gris Jasmin et noir, ses jantes en alliage de 18 pouces, et des logos JBL spécifiques.



Le système audio inclut des haut-parleurs haute performance et un subwoofer, offrant une expérience sonore immersive.



Cette édition spéciale propose aussi le système Toyota Smart Connect avec connectivité sans fil pour Android Auto et Apple CarPlay.



La Aygo X JBL sera commercialisée dans les semaines à venir, indique le constructeur.





