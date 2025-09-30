 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Toyota lance une nouvelle filiale d'investissement dotée d'un capital de 670 M$
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:10

Toyota Motor Corporation a annoncé la création de Toyota Invention Partners (TIP), une nouvelle filiale d'investissement stratégique dotée d'un capital de 100 milliards de yens (environ 670 millions USD).

TIP se concentrera sur l'accélération des collaborations entre Toyota, Woven by Toyota (WbyT), les sociétés du groupe Toyota, leurs filiales et des partenaires externes dans le cadre de la transformation de Toyota en une entreprise de mobilité.

Woven Capital, la branche d'investissement en capital-risque de Toyota, a créé le Fonds II avec 800 millions de dollars (environ 120 milliards de yens).

Woven Capital a lancé le Fonds II, ciblant 20 à 25 nouveaux investissements en série B pour les entreprises en phase avancée faisant progresser l'IA, l'automatisation, la technologie climatique, l'énergie, la durabilité.

Kenta Kon, directeur de l'exploitation et directeur financier de Toyota et directeur financier de WbyT, nommé DG de Toyota Invention Partners, a déclaré : ' En créant TIP, aux côtés de Toyota Ventures et de Woven Capital, qui ont dirigé nos investissements stratégiques à ce jour, nous accélérerons encore plus la collaboration, en tirant parti des forces de ces trois entreprises pour nous connecter à une communauté encore plus large d'innovateurs'.

