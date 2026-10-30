 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toyota et Waymo vont tester des bZ4X autonomes au Japon en 2027 et envisagent une expansion à l'international
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:24

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom du directeur technique de Toyota: il s'agit de Hiroki Nakajima, et non de Hiroaki Nakajima, dans le troisième point)

Toyota Motor 7203.T et Waymo, filiale d'Alphabet GOOGL.O , commenceront à tester des véhicules électriques autonomes au Japon en 2027, ont annoncé vendredi les deux entreprises, avec un déploiement prévu au Royaume-Uni et éventuellement sur d'autres marchés dans les années suivantes.

Voici plus de détails:

* Waymo s'appuiera sur son partenariat avec Toyota et sur le modèle bZ4X du constructeur automobile pour mettre en œuvre sa technologie de conduite autonome à grande échelle dans le cadre d'une exploitation commerciale, a déclaré Dmitri Dolgov, co-directeur général de Waymo

* “Nous commencerons par les marchés à conduite à droite, au Japon et au Royaume-Uni,” a déclaré Dolgov. “Je pense que notre vision et notre partenariat stratégique visent à aller au-delà, mais nous n’avons pour l’instant aucun autre pays, calendrier ni précisions à communiquer.”

* Hiroki Nakajima, directeur technique de Toyota, a précisé que le constructeur produisait également des véhicules à conduite à gauche, dont le bZ4X, et qu’il souhaitait acquérir de l’expérience au Japon avant de se tourner vers des opportunités plus larges

* Toyota fabriquera ces véhicules dans son usine de Takaoka, dans le centre du Japon, où sera également installé le matériel de conduite autonome de Waymo

* Waymo teste actuellement des Jaguar I-PACE au Japon et prévoit toujours de mener un projet pilote avec ces véhicules en 2027, a précisé Dolgov

* Les entreprises n’ont pas précisé combien de bZ4X elles déploieraient dans un premier temps, ni dans quelles régions du Japon elles seraient mises en service. Nakajima a indiqué que les opérations initiales porteraient sur un petit nombre de véhicules

* Toyota et Waymo avaient initialement annoncé en avril 2025 qu’elles exploreraient la possibilité de collaborer au développement d’une nouvelle plateforme de véhicules autonomes

Valeurs associées

ALPHABET-A
283,8200 USD NASDAQ -12,64%
TOYOTA MOTOR
17,582 EUR Tradegate -0,64%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -50,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,22 -13,36%
Pétrole Brent
116,9 +1,07%
CAC 40
7 989 +0,24%
SANOFI
79,95 +4,99%
CREDIT AGRICOLE SA
15,035 -1,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank