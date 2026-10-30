Toyota et Waymo vont tester des bZ4X autonomes au Japon en 2027 et envisagent une expansion à l'international

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom du directeur technique de Toyota: il s'agit de Hiroki Nakajima, et non de Hiroaki Nakajima, dans le troisième point)

Toyota Motor 7203.T et Waymo, filiale d'Alphabet GOOGL.O , commenceront à tester des véhicules électriques autonomes au Japon en 2027, ont annoncé vendredi les deux entreprises, avec un déploiement prévu au Royaume-Uni et éventuellement sur d'autres marchés dans les années suivantes.

Voici plus de détails:

* Waymo s'appuiera sur son partenariat avec Toyota et sur le modèle bZ4X du constructeur automobile pour mettre en œuvre sa technologie de conduite autonome à grande échelle dans le cadre d'une exploitation commerciale, a déclaré Dmitri Dolgov, co-directeur général de Waymo

* “Nous commencerons par les marchés à conduite à droite, au Japon et au Royaume-Uni,” a déclaré Dolgov. “Je pense que notre vision et notre partenariat stratégique visent à aller au-delà, mais nous n’avons pour l’instant aucun autre pays, calendrier ni précisions à communiquer.”

* Hiroki Nakajima, directeur technique de Toyota, a précisé que le constructeur produisait également des véhicules à conduite à gauche, dont le bZ4X, et qu’il souhaitait acquérir de l’expérience au Japon avant de se tourner vers des opportunités plus larges

* Toyota fabriquera ces véhicules dans son usine de Takaoka, dans le centre du Japon, où sera également installé le matériel de conduite autonome de Waymo

* Waymo teste actuellement des Jaguar I-PACE au Japon et prévoit toujours de mener un projet pilote avec ces véhicules en 2027, a précisé Dolgov

* Les entreprises n’ont pas précisé combien de bZ4X elles déploieraient dans un premier temps, ni dans quelles régions du Japon elles seraient mises en service. Nakajima a indiqué que les opérations initiales porteraient sur un petit nombre de véhicules

* Toyota et Waymo avaient initialement annoncé en avril 2025 qu’elles exploreraient la possibilité de collaborer au développement d’une nouvelle plateforme de véhicules autonomes